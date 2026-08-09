أوكرانيا تعلّق على انفجار مسيّرة في بلغاريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أنها "لم تتعمد" استهداف بلغاريا متعهدة بإجراء تحقيق، بعد سقوط طائرة مسيرة من نوع يستخدمه الجيش الأوكراني وانفجارها في البلد المذكور.

وقال جورجي تيخي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية للصحافيين "نحن على اتصال وثيق بالجانب البلغاري بهدف توضيح الظروف. يمكننا التأكيد بثقة أن الجيش الأوكراني لم يتعمد توجيه أي (طائرة) نحو بلغاريا"، ولكن من دون أن يؤكد رسميا أن المسيرة كانت أوكرانية.

وأضاف المتحدث أن كييف تحقق في الحادثة وهي "مستعدة بالكامل" للتعاون مع صوفيا.

وشدد على أهمية وضع حد للأزمة الحالية من أجل "أمن المنطقة".

وأعلن رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيّرة "تحمل كمية كبيرة من المتفجرات" دخلت بلغاريا، وانفجرت قرب الحدود مع رومانيا من دون أن تسفر عن ضحايا.

وأعلنت وزارة الدفاع البلغارية لاحقا أن الطائرة المسيّرة المعنية هي طائرة تمويه من طراز مايا "تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع".