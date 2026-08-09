روسيا: هاجمنا سفنا ومنشآت عسكرية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تواصل شن غارات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التي تدعم الجيش الأوكراني.
وأكدت الوزارة أن القوات الروسية استخدمت أسلحة جوية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية لاستهداف مستودعات عسكرية تحتوي على معدات اتصالات إلكترونية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.
وذكرت الوزارة أن القوات الروسية قصفت في ميناء ميكولايف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية ومستودعا للأسلحة والإمدادات العسكرية.
وأكدت أن سفينة شحن بضائع جافة أخرى تنقل إمدادات عسكرية تعرضت للقصف في البحر الأسود.