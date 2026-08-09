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روسيا: هاجمنا سفنا ومنشآت عسكرية في أوكرانيا

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روسيا: هاجمنا سفنا ومنشآت عسكرية في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة ​الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تواصل شن ⁠غارات على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ​والسفن التي ​تدعم ‌الجيش الأوكراني.
وأكدت ⁠الوزارة ​أن القوات الروسية استخدمت أسلحة جوية دقيقة وطائرات مسيرة هجومية ‌لاستهداف مستودعات عسكرية تحتوي ‌على معدات اتصالات إلكترونية في ميناء ​أوديسا على البحر الأسود.
وذكرت الوزارة أن القوات الروسية قصفت في ميناء ‌ميكولايف سفينة شحن تحمل ​معدات عسكرية ومستودعا للأسلحة والإمدادات العسكرية.
وأكدت أن سفينة شحن ​بضائع ‌جافة ⁠أخرى ‌تنقل ‌إمدادات عسكرية تعرضت ⁠للقصف في البحر ​الأسود. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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