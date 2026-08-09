كندا: إعلان حالة طوارئ وأمر إخلاء جراء حرائق غابات

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي أوامر إخلاء وأعلنت حالة طوارئ، اليوم السبت، بسبب اندلاع حريق ​غابات سريع الانتشار يجتاح غرب البلاد، مما أجبر آلاف السكان على ترك منازلهم.

واستعر حريق (بالد رينج) وخرج عن نطاق السيطرة وامتد ⁠إلى حوالي خمسة آلاف هكتار حتى اليوم بعد ​أن أدى إلى إصدار أوامر إخلاء في أقاليم ​أخرى ‌الأسبوع الماضي. وتشير خدمة مكافحة ⁠حرائق ​الغابات في إقليم كولومبيا البريطانية إلى أن الحريق اندلع على بعد حوالي 15 كيلومترا غربي سمرلاند.

وقالت مقاطعة سمرلاند إنها شهدت انقطاعا للتيار الكهربائي، اليوم، بسبب تأثير ‌حريق الغابات، وأصدرت إشعارا للسكان بضرورة غلي المياه ‌مشيرة إلى أن المياه غير المعالجة دخلت شبكة الماء بعد تجاوز محطة المعالجة بسبب خطر حريق الغابات. وبلغ ​عدد سكان سمرلاند 12 ألف نسمة تقريبا في إحصاء عام 2021.

وشهدت عدة أقاليم في كندا، منها أونتاريو وكيبيك، حرائق هذا العام إذ أدى الطقس الحار والجاف إلى تأجيج حرائق ‌الغابات في مناطق الغطاء النباتي الكثيف. ​وتلقت كندا مساعدة من المكسيك وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا للسيطرة على النيران.

وانتشر نحو 1500 من رجال الإطفاء في أنحاء إقليم كولومبيا البريطانية حيث تزيد ​الظروف الحارة والجافة ‌من ⁠خطر اندلاع ‌حرائق جديدة وقد تؤدي الصواعق ‌إلى تأجيج حرائق لا تزال مشتعلة. وأصدرت المقاطعة 39 أمر إخلاء و49 تنبيها.