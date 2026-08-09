الاقتصاد

سعر سهم الوطنية (8300) يخترق خط اتجاه هابط ويصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-08-2026

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سعر سهم الوطنية (8300) يخترق خط اتجاه هابط ويصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-09 02:45 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.09

واصل سعر سهم الشركة الوطنية للتأمين (8300) صعوده القوي خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح بارتفاعاته الأخيرة في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مصحوبًا بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، وهو ما يعزز من صحة الاختراق من الناحية الفنية، ووصل السهم بذلك إلى مستوى المقاومة المهم 13.95 ريال، والذي كان آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلاتنا السابقة.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، الأمر الذي يدعم استمرار الزخم الإيجابي المحيط بالسهم ويعزز من فرص مواصلة المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 13.95 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة مقاومته التالية عند سعر 15.25 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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