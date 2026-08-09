سعر سهم المنجم (4162) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 09-08-2026

ارتفع سعر سهم شركة المنجم للأغذية (4162) في جلسة اتسمت بالتذبذب، لينجح بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيلها لدايفرجنس إيجابي يعزز من الدعم الإيجابي حول السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 60.25 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 67.15 ريال استعداداً لمهاجمته.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد