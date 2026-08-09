سعر سهم الدرع العربي (8070) يعزز زخمه الصاعد بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 09-08-2026

ارتفع سعر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (8070) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، بما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

ونجح السهم بارتفاعاته الأخيرة في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا، ليتخلص بذلك من جانب كبير من الضغوط السلبية، وهو ما يدعم فرص استمرار التعافي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 12.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد