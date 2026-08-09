الاقتصاد

سعر سهم الدرع العربي (8070) يعزز زخمه الصاعد بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 09-08-2026

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سعر سهم الدرع العربي (8070) يعزز زخمه الصاعد بدعم من المؤشرات الفنية – توقعات اليوم – 09-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-09 02:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.09

ارتفع سعر سهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني (8070) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، إلى جانب توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، بما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم.

 

ونجح السهم بارتفاعاته الأخيرة في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا، ليتخلص بذلك من جانب كبير من الضغوط السلبية، وهو ما يدعم فرص استمرار التعافي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 11.40 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 12.70 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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