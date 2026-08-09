سعر سهم معادن (1211) يعزز مكاسبه بدعم من نموذج الوتد الهابط – توقعات اليوم – 09-08-2026

واصل سعر سهم شركة التعدين العربية السعودية (1211) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثرًا بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير، تتمثل في نموذج الوتد الهابط، ومدفوعًا بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر بارتفاعاته الأخيرة في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا، والتخلص بذلك من جانب كبير من الضغوط السلبية المحيطة به.

وفي الخلفية من ذلك يعزز الاختراق الأخير من قوة الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، ويدعم فرص استمرار موجة التعافي وتمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تضافر الإشارات الفنية الإيجابية التي تدعم المسار الصاعد الحالي.

بناءاً على ذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 59.40 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 64.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد