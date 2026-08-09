الاقتصاد

سعر سهم النقل الجماعي (4040) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-08-2026

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سعر سهم النقل الجماعي (4040) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-09 02:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.09

مدد سعر سهم الشركة للنقل الجماعي (4040) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.25 ريال، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من سيطرة وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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