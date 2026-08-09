سعر سهم النقل الجماعي (4040) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 09-08-2026

مدد سعر سهم الشركة السعودية للنقل الجماعي (4040) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.25 ريال، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من سيطرة وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 12.25 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 13.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد