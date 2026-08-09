سعر سهم فيبكو (2180) يجني أرباحه بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-08-2026

تراجع سعر سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (2180) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 33.90 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص حدوث هذا الاختراق.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 33.90 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 36.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد