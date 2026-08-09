سعر سهم أسيج (8150) يصل إلى هدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-08-2026

مدد سعر سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (8150) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة المحوري 7.80 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة قوة على دخول زخم إيجابي حول السهم قد يدفعه إلى اختراق تلك المقاومة في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 7.80 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 9.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد