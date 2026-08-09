سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 09-08-2026

تراجع سعر سهم مدينة المعرفة (4310) قليلاً في آخر جلساته، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 15.75 ريال، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية للسهم في تحليلاتنا السابقة، ليحاول بذلك جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة واكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعزز من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، ويدعم فرص مواصلة الصعود ومحاولة تجاوز مستوى المقاومة المحوري خلال الفترة القريبة المقبلة.

على هذا الأساس فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 15.75 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 16.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد