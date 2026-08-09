هرمز يقترب من الانفراج وواشنطن تشدد الخناق على طهران

تفاؤل ترمب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الحرب مع إيران تسير نحو نهايتها القريبة جداً، مشيراً إلى أن طهران لن تستطيع الصمود طويلاً أمام الضغط الحالي. وأكد للصحافيين في المكتب البيضاوي أنه يتابع بنفسه مسار المفاوضات، وأن أسعار النفط الأمريكية ستشهد تراجعاً إضافياً بمجرد توقف القتال.
وساطة عمان
جاءت تصريحات ترمب بعد يوم واحد من إعلان إيراني عن التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان حول مسار جديد لعبور السفن عبر المضيق، غير أن مصادر إيرانية أكدت أن أي تنفيذ فعلي سيبقى رهنا بالموقف الأمريكي، في ظل استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وأفادت تقارير صحافية بأن واشنطن أبلغت الوسطاء رفضها القاطع لأي قيود أو رسوم إيرانية على الملاحة في الممر المائي، معتبرة أن حرية العبور فيه خط أحمر لا يقبل التفاوض.
عقوبات جديدة
بالتوازي، أعلنت الخارجية الأمريكية فرض إجراءات جديدة تستهدف شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية المتهمة بمساعدة إيران على تهريب مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الدولي، إلى جانب عقوبات على منصتين لتداول العملات المشفرة ضمن جهود تفكيك الشبكات الممولة للحرس الثوري. وشددت واشنطن على أن أي جهة تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات ستواجه عواقب صارمة، في إطار سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الإدارة الأمريكية لتعميق عزلة إيران المالية والاقتصادية.
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