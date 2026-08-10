شرطة ولاية الخرطوم تفك طلاسم بلاغ النهب بقسم الدوحة ومدير شرطة الولاية يقف على الإنجاز

وقف السيد الفريق شرطة د. سراج الدين منصور خالد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، برفقة الأستاذ سيف الدين مختار، المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، ومديري الدوائر بشرطة الولاية، ومدير شرطة محلية أم درمان، والناطق الرسمي باسم الشرطة، على الإنجاز الكبير الذي حققته شرطة محلية أم درمان، بضبط شبكة إجرامية تنشط في ارتكاب جرائم النهب والسرقات باستخدام الدراجات النارية.

وتعود تفاصيل البلاغ إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقته إحدى كاميرات المراقبة، يظهر شخصين يستقلان دراجة نارية حمراء اللون ويحمل أحدهما سلاحاً، حيث قاما بإيقاف أحد المواطنين في منتصف الطريق والاستيلاء على هاتفه المحمول.

وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل متخصص تحت إشراف ومتابعة مدير شرطة محلية أم درمان، وبذل الفريق جهوداً ميدانية واستخبارية مكثفة، أسفرت عن القبض على عشرة متهمين، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة، إلى جانب عدد من الهواتف المحمولة والمعروضات، كما تم ضبط عدد من المسروقات بحوزة أحد معتادي استلام المال المسروق.

وأكدت التحريات الأولية أن الشبكة تمارس نشاطاً إجرامياً منظماً في مجال النهب والسرقات باستخدام الدراجات النارية، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية الجرائم المرتبطة بالمتهمين وتحديد الأدوار التي اضطلع بها كل منهم.

وأشاد مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. سراج الدين منصور خالد بتعاون المواطنين وسكان الحي ويقظتهم، وبالجهود التي بذلها أفراد شرطة قسم الدوحة وفريق العمل المنفذ، مشيراً إلى أن التعاون بين الشرطة والمواطنين يمثل ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما قام مدير شرطة الولاية بتحفيز الفريق المنفذ مادياً ومعنوياً تقديراً للجهود التي بذلها في كشف ملابسات البلاغ وضبط أفراد الشبكة.

وأكد الفريق شرطة د. سراج الدين منصور خالد أن شرطة ولاية الخرطوم ستظل تعمل على مدار الساعة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومكافحة الجريمة، وضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، مشيداً بالجهود التي تبذلها القوات في مختلف محليات الولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن ضبط هذه الشبكة من شأنه أن يسهم في كشف ملابسات وتسديد عدد كبير من بلاغات النهب والسرقات التي وقعت في مناطق مختلفة من محلية أم درمان، وذلك من خلال مواصلة التحريات ومطابقة المضبوطات مع البلاغات المدونة.