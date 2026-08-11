جمارك سواكن تُحبط تهريب أجهزة كشف الذهب و770 هاتفاً

أحبطت دائرة جمارك ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن محاولة تهريب عدد من أجهزة كشف الذهب وكمية من الهواتف المحمولة، وملحقات أجهزة الذهب، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل عفش المسافرين بصالة الوصول ، وذلك وفق لمنشور صحفى اليوم صادر من إعلام قوات الجمارك.

وأشاد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، باليقظة والفطنة التي أظهرها منسوبو جمارك سواكن، مؤكداً أن الجمارك ستظل بالمرصاد لكل محاولات التهريب، مع مواصلة أداء دورها في تسهيل حركة التجارة وحركة المسافرين، إلى جانب إحكام الرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر المكلف، العميد شرطة أسعد خالد رزق الله، استمرار العمل بذات النهج في ضبط المخالفات والحد من عمليات التهريب، مشيداً بأداء القوة ومنسوبي جمارك سواكن، وما أظهروه من مهنية ويقظة في أداء واجبهم، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير أساليب الرقابة بما يعزز كفاءة العمل الجمركي.

وأوضح مدير دائرة جمارك ميناء الأمير عثمان دقنة، العميد شرطة (حقوقي) د. عصمت أوشيك، أن القوات تمكنت من ضبط (30) جهازاً لكشف الذهب، ماركة «الوحش»، إلى جانب (770) جهاز هاتف محمول، كانت مخبأة داخل عفش المسافرين بصالة الوصول.

وكشف “أوشيك” عن ضبطية أخرى تمثلت في كمية من ملحقات أجهزة كشف الذهب، جرى إخفاؤها بعناية داخل أمتعة المسافرين، مشيراً إلى أن الضبطيات تمت بفضل اليقظة والحس الأمني والمهني لمنسوبي الجمارك، وقدرتهم على اكتشاف أساليب الإخفاء والتمويه المستخدمة في عمليات التهريب.

وأكد استمرار جهود القوات في إحكام الرقابة على حركة المسافرين والبضائع، والتصدي للمخالفات الجمركية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن المنافذ، مع الالتزام بتسهيل الإجراءات للمسافرين والتجار وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الجمركي.

سونا