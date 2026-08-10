جابر يترأس اجتماع اللجنة العليا الوطنية للتنسيق مع الأمم المتحدة

​ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق مهندس إبراهيم جابر، اجتماع اللجنة العليا الوطنية للتنسيق مع الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء وممثلي مؤسسات الدولة ذات الصلة.

​وأوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محي الدين سالم، في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا المتصلة بنشاط الأمم المتحدة، لا سيما مع استمرار ترتيبات وإعداد الجهات المختصة لمشاركة السودان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

​وأضاف سالم أن الاجتماع تداول المتطلبات الخاصة بالقرار (1591)، مشيراً إلى متابعة الجهات المعنية لتقرير لجنة الخبراء في هذا الصدد.

​وأبان وزير الخارجية أن اللجنة خرجت بتوصيات هامة، من شأنها تحديد مسار التحرك على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز موقف السودان تجاه القضايا المطروحة بالأمم المتحدة.

​وأشار السفير سالم إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي يتم بالتنسيق الكامل مع ما تخوضه القوات المسلحة والقوات المساندة والمشتركة على أرض الميدان.

​وأعرب سيادته عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بنصر قريب للقوات المسلحة وللشعب السوداني على كافة الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.

سونا