“صمود” لا حوار تحت هيمنة أطراف الحرب

قال تحالف “صمود” إنه لم يتلقَ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن مبادرات حوار داخل السودان، مشدداً على عدم مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.
وأضاف في بيان أنه يرفض أي حلول تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب شرعية سياسية، مؤكداً أن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أطراف الحرب.
وحذر من أن الدعوة إلى حوار داخل مناطق سيطرة الجيش تتجاهل انقسام البلاد وتؤدي إلى ترسيخ تقسيمها، معتبراً ذلك “جريمة” لن يشارك فيها.
الحدث_السوداني
هبة علي
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