مصادر فرنسية: باريس طلبت من الرياض التوسط من أجل سلام بأوكرانيا لا يستبعد أوروبا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفصحت مصادر فرنسية بتوافر مشاورات فرنسية سعودية بالتزامن مع الاجتماع الأوروبي في باريس الذي يناقش “الأمن الأوروبي” وأوكرانيا، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن باريس طلبت من الرياض التوسط من أجل سلام بأوكرانيا لا يستبعد أوروبا.

وقبل ذلك، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاجتماعات مع الأميركيين في الرياض ستبحث عن حلول وسط للحرب بأوكرانيا، مشيراً إلى أن بوتين وترامب يريدان تجاوز العلاقات السابقة غير الطبيعية بين موسكو وواشنطن، وفق “العربية”.

وقال الكرملين إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومعه يوري أوشاكوف، مستشار السياسة الخارجية للرئيس فلاديمير بوتين، سيشاركان، غدا الثلاثاء، في محادثات مع مسؤولين أميركيين في السعودية بشأن العلاقات الأميركية الروسية.

وقبل ذلك، قالت الرئاسة الأوكرانية، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيزور المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.