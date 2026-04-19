اخبار الخليج / اخبار الإمارات

النيابة العامة للدولة: الفخر بالإمارات قيمة وطنية راسخة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت النيابة العامة للدولة أن الفخر بدولة قيمة وطنية أصيلة ومتجذّرة في وجدان المجتمع، تعبّر عن عمق الانتماء للوطن والاعتزاز بمسيرته التنموية الشاملة، التي أرست ركائزها قيادة رشيدة ذات رؤية استراتيجية استثنائية تضع الإنسان وأمنه وسلامته في صدارة الأولويات، وتدير مختلف التحديات بكفاءة واستباقية ضمن منظومة مؤسسية متكاملة.
وأوضحت أن هذا الفخر الوطني يجسّد منظومة قيم متكاملة تقوم على الوحدة الوطنية، والولاء، والمسؤولية، والالتزام بسيادة القانون، بما يعزز تماسك المجتمع، ويحفظ مكتسباته، ويدعم استقراره واستدامة نموه.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ما أظهرته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية من جاهزية مؤسسية عالية، واستجابة سريعة وفعالة لمختلف المستجدات، يعكس قوة النموذج الوطني القائم على التخطيط الاستباقي، والتكامل بين الجهات، والمرونة في التعامل مع التحديات، بما ساهم في تعزيز ثقة المجتمع في مؤسساته، وترسيخ الطمأنينة والأمن العام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

