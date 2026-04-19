تكنولوجيا: موفت تطلق محفظة ذكية لهواتف ايفون تدمج بين حامل للتصوير وتقنية التتبع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موفت عن إطلاق محفظتها الذكية والجديدة كلياً لأجهزة ايفون والتي تعتبر واحدة من أكثر الملحقات تنوعاً وابتكاراً حتى الآن في الأسواق. وتأتي هذه المحفظة المتطورة التي تدعم تقنية MagSafe لتقدم حلاً عملياً يجمع بين أربع وظائف رئيسية في تصميم واحد مدمج وأنيق، حيث تتمثل الوظيفة الأولى والأساسية في توفير مساحة آمنة ومريحة لحفظ بطاقتين شخصيتين أو بنكيتين مع إمكانية تثبيتها بسهولة تامة وبقوة مغناطيسية على الجزء الخلفي من هواتف أبل لتكون دائماً في متناول اليد أثناء التنقل.

ولا تقتصر إمكانيات المحفظة على تخزين البطاقات فحسب بل تعمل أيضاً كحامل ثلاثي القوائم متعدد الاستخدامات لتثبيت الهاتف في الوضعين الأفقي والعمودي مع القدرة على تعديل زاوية الرؤية بسلاسة، مما يجعلها خياراً مثالياً لالتقاط صور السيلفي أو الصور ذات التعريض الطويل أو حتى وضع الهاتف على الطاولة لمشاهدة مقاطع الفيديو براحة تامة. ولتكتمل تجربة التصوير المريحة، تضم المحفظة زراً مدمجاً للغالق يتصل بالهاتف عبر تقنية البلوتوث ليعمل كجهاز تحكم عن بعد يسهل عملية التقاط الصور من مسافات بعيدة.

ولضمان عدم فقدان المحفظة وما تحتويه من بطاقات هامة، تم تزويدها بتقنية التتبع المتوافقة مع شبكة تحديد الموقع الخاصة بشركة أبل لتمكين تتبعها عالمياً في حال ضياعها. ورغم افتقارها لشريحة النطاق العريض للغاية، إلا أنها تحتوي على مكبر صوت مدمج يصدر أصواتاً تنبيهية لتسهيل العثور عليها عندما تكون في مكان قريب، مع بطارية تدوم حتى ستة أشهر كاملة. وتأتي هذه المحفظة التي يبلغ سمكها 10 مليمترات ووزنها 98 جراماً بسعر يبلغ 59.99 دولاراً أمريكياً، وهي متاحة للطلب المسبق حالياً مع توقعات ببدء عمليات التسليم للمستخدمين في أواخر شهر أبريل الجاري.