«تريندز» شريك معرفي في مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

يشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بصفته شريكاً معرفياً في فعاليات مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل في مركز أبوظبي للطاقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الابتكار والمعرفة، ودعم البحث العلمي في دولة الإمارات.

ويأتي هذا الحدث في سياق التوجه الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تمكين روّاد الأعمال، وتوفير بيئة محفّزة لتطوير المشاريع المستقبلية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، إن مشاركة المركز في المهرجان، بصفته شريكاً داعماً، تعكس التزامه الراسخ بدعم المبادرات الهادفة إلى نشر المعرفة وتعزيز الابتكار، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تُمثّل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال.

وأضاف أن «تريندز» سيشارك في المهرجان من خلال مساهمة باحثيه بأوراق عمل متخصصة، وإدارة عدد من الجلسات الحوارية ضمن فعالياته، بما يعزّز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن المهرجان يُشكّل منصة تجمع روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار وسيدات الأعمال، ضمن بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية.