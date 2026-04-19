مقتل 8 فلسطينيين خلال 48 ساعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل ثمانية فلسطينيين وإصابة 24 آخرين خلال الساعات الـ48 الماضية نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت السلطات في تقريرها الإحصائي اليومي أن الساعات الـ48 الماضية شهدت سقوط سبعة قتلى جدد إلى جانب تسجيل حالة انتشال واحدة.

وأضافت أن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا منذ سريان إيقاف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 773 قتيلاً و2171 مصاباً إلى جانب تسجيل 761 حالة انتشال.

كما أصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من القطاع.

وبين التقرير أن المنظومة الصحية في غزة تواجه تحديات متفاقمة في ظل الضغط الكبير على المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية والكوادر، ما يزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة ويستدعي تدخلاً عاجلاً لتعزيز القدرات الصحية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للجرحى والمرضى في القطاع.