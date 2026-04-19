روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات على مرافق حيوية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت أوكرانيا تضرر البنية التحتية لميناء أوديسا الجنوبية جراء هجمات شنتها روسيا، التي أعلنت من جانبها اندلاع حريق في مستودع للنفط بشبه جزيرة القرم بعد هجوم بمسيرة أوكرانية.

وذكر مسؤولون أوكرانيون أن الهجمات الروسية التي وقعت خلال الليلة الماضية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية لميناء في منطقة أوديسا الجنوبية بأوكرانيا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 380 ألف مستهلك ‌في شمال البلاد.

وقال حاكم منطقة أوديسا على تطبيق «تليغرام»، إن طائرات مسيرة ألحقت أضراراً بمستودعات زراعية ومخازن ومبانٍ إدارية، لكنه أضاف أنه لم تقع إصابات.

وذكرت الشركة المحلية المسؤولة عن توزيع الكهرباء في منطقة تشيرنيهيف على تطبيق «تليغرام» أن القوات الروسية استهدفت أيضاً منشأة للطاقة في المنطقة الواقعة ‌بشمال أوكرانيا.

على الجانب الآخر، قالت السلطات الروسية، إن حريقا اندلع في مستودع للنفط بمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم المدينة، الذي عيّنته موسكو عبر تطبيق «تليغرام» في وقت مبكر من صباح أمس، إن الحريق اندلع في خزان يحتوي على بقايا وقود بعد إسقاط طائرات مسيرة، موضحاً أن الحريق لم يكن له أي تأثير على إمدادات الوقود في سيفاستوبول، مضيفاً أنه لم تقع أي إصابات.

كما قال إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أخريين في سماء المدينة، بينما لم يتسنَّ التأكد من ذلك من خلال مصدر مستقل.

مواقع حسّاسة

على صعيد متصل، تعتزم روسيا تعزيز الدفاعات الجوية في مواقع حسّاسة بمنطقة لينينغراد على ساحل بحر البلطيق، عقب ضربات أوكرانية على منشآت محلية للطاقة والموانئ.

وقال الحاكم الإقليمي، في منشور على «تليغرام» في ختام اجتماع ضم الهيئات المعنية بالبنى التحتية الرئيسية: «تقرر تعزيز حماية المجال الجوي للمنطقة من هجمات المسيّرات».

وأشار إلى نشر فرق متنقلة إضافية في محيط مؤسسات ومنشآت، تضم عناصر احتياط متطوعين تعرض عليهم عقود عمل مدّتها ثلاث سنوات.

وتعرّض مرفآن كبيران لتصدير السماد والنفط والفحم خصوصاً في منطقة لينينغراد هما أوست-لوغا وبريمورسك لضربات متعدّدة من مسيّرات أوكرانية في الآونة الأخيرة.

وبالمقارنة مع الفترة عينها من 2025، انخفضت شحنات النفط إلى النصف في الأسبوع الذي أعقب هجوماً بمسيّرات نُفذ في 23 مارس، بحسب تحليل «مركز الأبحاث حول الطاقة والهواء النقي»، وهو مجموعة بحثية مستقلّة مقرّها هلسنكي.