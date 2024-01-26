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العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية.

‎وجددت الوزارة، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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