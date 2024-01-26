انت الان تتابع خبر العراق يرحب بقرار محكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها تعرب عن ترحيبها بالقرار الأبتدائي لمحكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والذي أكد تجاوز سلطة الاحتلال وخرقها الفاضح للقوانين الدولية.



‎وجددت الوزارة، تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين، معربة عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب أفريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد إلانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال امام المحكمة الدولية.

