باكستان تعيد فتح معابرها الحدودية مع أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

قررت باكستان إعادة فتح معابرها الحدودية الرئيسية وطرق العبور مع أفغانستان، بعد حوالي 300 يوم من القيود التي أدت إلى عرقلة التجارة الثنائية وتكدس البضائع وفرضت تكاليف ضخمة على الشركات وشركات النقل في كلا الجانبين.

وأصدر وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي القرار، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع رجال الأعمال في البلاد، حسب صحيفة مينيت ميرور الباكستانية.

ويدعو القرار إلى إعادة فتح المعابر الحدودية الرئيسية وطرق العبور بين باكستان وأفغانستان واتخاذ إجراءات لإزالة العقبات أمام التجارة الثنائية وتسهيل حركة البضائع التجارية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس.