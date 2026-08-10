«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية هائلة تواجه أهالي قطاع غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (رفح)

أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أماني الناعوق، أن حياة مئات الآلاف من المدنيين في غزة لا تزال ترزح تحت وطأة تحديات إنسانية هائلة، حيث تستمر الأعمال العدائية في حصد الأرواح.

وأوضحت الناعوق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن سكان القطاع لم يلمسوا أي تحسن حقيقي في تفاصيل حياتهم اليومية، إذ لا يزال الكفاح من أجل تأمين الاحتياجات الأساسية هو السمة الغالبة.

وشددت على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومن دون عوائق، ليس فقط لتوفير الغذاء، بل أيضاً لتمكين إصلاح شبكات المياه، ودعم القطاع الزراعي، وإدخال الآليات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام، وتسهيل المهام الإنسانية والطبية المعقدة.

وأشارت المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» إلى أن الخيام لم تعد حلاً ملائماً، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، والأمطار والسيول شتاءً، موضحةً أنها لا توفر حمايةً من التقلبات المناخية القاسية، مشددة على حاجة السكان الماسة إلى خيارات مأوى بديلة وآمنة تحفظ كرامتهم.

ولفتت إلى خطورة الوضع الصحي الناتج عن تضرر البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي، مؤكدة أن تكدس النازحين في مناطق تفتقر إلى أنظمة صرف قوية أدى إلى انتشار القوارض والآفات، مما يزيد من احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة.

ودعت الناعوق المجتمع الدولي والقوى الفاعلة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وصون الكرامة الإنسانية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للحد من آثار النزاع المسلح على المدنيين في هذه الظروف الاستثنائية.