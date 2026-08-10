اعتراض طائرتين اقتربتا من موقع يوجد فيه ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد)، الأحد، سبيل طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في أثناء حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطولة في ناديه للجولف في "بيدمينستر" بولاية نيو جيرزي.
وقالت "نوراد"، في بيان، إن مقاتلات إف-16 رافقت الطائرتين بأمان إلى خارج المجال الجوي المحظور.
وأحجمت قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية عن الإفصاح عما إذا كان ما جرى هو نتيجة خطأ فحسب، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الطيران الاتحادية لاتخاذ هذا القرار.
وأكدت "نوراد" أن كل الطيارين عليهم مراجعة إدارة الطيران الاتحادية للبقاء على اطلاع دائم بشأن القيود المؤقتة على المجال الجوي.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للحصول على تعليق عن الحادثة.
ومن المقرر أن يعود ترامب جوا إلى واشنطن من "بيدمينستر" في وقت لاحق الأحد.