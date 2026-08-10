اعتراض طائرتين اقتربتا من موقع يوجد فيه ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - اعترضت قيادة الدفاع الجوي لأميركا ​الشمالية (نوراد)، الأحد، سبيل طائرتين انتهكتا قيود الطيران المؤقتة في ⁠أثناء حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ​بطولة في ناديه ​للجولف ‌في "بيدمينستر" ⁠بولاية نيو ​جيرزي.

وقالت "نوراد"، في بيان، إن مقاتلات إف-16 رافقت الطائرتين بأمان إلى ‌خارج المجال الجوي المحظور.

وأحجمت ‌قيادة الدفاع الجوي لأميركا ​الشمالية عن الإفصاح عما إذا كان ما ​جرى هو نتيجة خطأ فحسب، قائلة إن الأمر متروك لإدارة الطيران الاتحادية لاتخاذ هذا القرار.

وأكدت "نوراد" أن كل ​الطيارين عليهم مراجعة إدارة الطيران الاتحادية للبقاء على اطلاع دائم بشأن القيود ​المؤقتة ‌على ⁠المجال الجوي.

ولم يرد ‌البيت الأبيض بعد على طلب للحصول ⁠على تعليق عن الحادثة.

ومن ​المقرر أن يعود ترامب جوا إلى واشنطن من "بيدمينستر" في وقت لاحق الأحد.