خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تصعيد في مسار المواجهة

ابوظبي - سيف اليزيد - عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون أن الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة تمثل تصعيداً نوعياً في مسار المواجهة، إذ تجاوزت البعد العسكري المباشر إلى محاولة توسيع نطاق الأزمة إقليمياً، عبر استهداف دول حرصت على دعم جهود التهدئة والدفع نحو الحلول السياسية.

وقال المحلل السياسي الأميركي، ريتشارد بورتر، إن طهران أخفقت، على مدار سنوات، في فرض نفوذها داخل الخليج عبر الأدوات السياسية، فلجأت إلى التصعيد العسكري والتهديدات المباشرة، مضيفاً أن دول الخليج اختارت نموذجاً يقوم على التنمية والانفتاح والشراكات الدولية، وهو ما يتعارض مع النهج الإيراني القائم على توسيع النفوذ عبر أدوات القوة والضغط.

وذكر بورتر، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن استهداف دول الخليج لا يعكس قوة بقدر ما يعكس تضاؤل الخيارات أمام طهران، التي تسعى إلى تغيير موازين الصراع عبر توسيع نطاقه، وإشراك أطراف إقليمية أخرى في تداعياته.

من جهتها، أكدت المحللة السياسية الفرنسية، كيلي قسيس، أن إيران سعت، من خلال استهداف دول المنطقة، إلى رفع كلفة استمرار العمليات العسكرية، رغم إدراكها أن دول الخليج لم تنخرط في أي عمل عسكري ضدها، بل حرصت على تبني مواقف تدعو إلى التهدئة وتجنب التصعيد.

وأشارت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تهديد المنشآت الحيوية وخطوط الملاحة، خصوصاً في محيط مضيق هرمز، لا يستهدف دول المنطقة وحدها، بل يحمل رسائل مباشرة إلى الأسواق العالمية، بالنظر إلى أهمية الخليج في تأمين إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، مشيدة بقدرات أنظمة الدفاع الجوي الخليجية التي نجحت في اعتراض الهجمات الإيرانية والحد من آثارها.

في السياق، أوضح المحلل السياسي، بسام بربندي، أن استهداف دول الخليج يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الجانب العسكري، خاصة أن هذه الدول لعبت، خلال الفترة الماضية، دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر ودعم المساعي الرامية إلى خفض التوتر، وهو ما يجعل استهدافها محاولة لتعقيد المشهد الإقليمي وإضعاف فرص العودة إلى المسار السياسي.

وأشار بربندي إلى أن المواقف الخليجية والعربية الموحدة عكست تمسكاً بحماية الأمن الإقليمي ورفض أي مساس بسيادة الدول، مع استمرار الرهان على الحلول السياسية، باعتبارها السبيل الأكثر واقعية لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، أن الاعتداءات الإيرانية لا يمكن فصلها عن نهج اتبعته طهران لسنوات في التعامل مع محيطها العربي، معتبراً أن استهداف دول الخليج يمثل امتداداً لسياسات قائمة على تصدير الأزمات وإدارة الصراعات خارج الحدود، وهو ما انعكس على أوضاع عدد من الدول العربية.