سوريا تقبض على خلية إرهابية تابعة لداعش

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتقلت قوات الأمن السورية، اليوم الأحد، خلية إرهابية مؤلفة من تسعة أشخاص تابعة لتنظيم داعش المتطرف في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب خليل الشيخ، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، أحد متزعمي التنظيم آنذاك، الذي قُتل في درعا عام 2022، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم المتشدد، شملت جمع الأسلحة ونقل العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته.
ولفتت إلى إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، أمس الأول، تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدي إلى الثكنات والمراكز الحكومية في المنطقة.