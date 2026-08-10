سوريا تقبض على خلية إرهابية تابعة لداعش

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتقلت قوات الأمن السورية، اليوم الأحد، خلية إرهابية مؤلفة من تسعة أشخاص تابعة لتنظيم داعش المتطرف في مدينة خان أرنبة بالقنيطرة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة ‏عناصر التنظيم وتجفيف مصادر إمداده.‏

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم الخلية المدعو مصعب ‏خليل الشيخ، موضحة أنه نشط ضمن صفوف التنظيم في دمشق وريفها ومنطقة البادية وقرى حوران، ‏وعمل ضمن إحدى المجموعات التابعة للمدعو أبو عبد الرحمن العراقي، أحد متزعمي التنظيم آنذاك، الذي قُتل في درعا ‏عام 2022، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الخلية كانت تنفذ مهام لصالح التنظيم المتشدد، شملت جمع الأسلحة ونقل ‏العبوات الناسفة ومستلزماتها، إلى جانب أنشطة أخرى تهدف إلى دعم تحركاته.‏

‏ولفتت إلى إحالة أفراد الخلية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت، أمس الأول، تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة ‏في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك خلال تنفيذ إحدى الدوريات الليلية مهامها على الطرق المؤدي إلى الثكنات ‏والمراكز الحكومية في المنطقة.