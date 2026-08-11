سعر سهم بنك المشرق (MASQ) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

قفز سعر سهم بنك المشرق (MASQ) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 270.00 درهم، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 270.00 درهم، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 298.00 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد