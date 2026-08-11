شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يرتفع بشكل محدود رغم استمرار تدفقات الاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت عملة «الريبل» (XRP) على تداولها بثبات فوق مستوى الدعم قصير الأجل عند دولار واحد حتى وقت إعداد التقرير يوم الاثنين. ولا تزال مكاسب العملة المستخدمة في التحويلات محدودة دون متوسطات الحركة الرئيسية الهابطة، ما يضعف النظرة الفنية الأوسع لأدائها.

الريبل يجتذب تدفقات رأسمالية محدودة

يواصل اهتمام مستثمري التجزئة بالمشتقات اكتساب الزخم، مع ارتفاع إجمالي الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة إلى متوسط يبلغ 2.41 مليار وحدة من الريبل يوم الاثنين، مقارنة بـ2.39 مليار وحدة في اليوم السابق.

وعلى نطاق أوسع، بلغت الفائدة المفتوحة 2.12 مليار وحدة من الريبل في 5 أغسطس، ما يمثل زيادة قدرها 12%. وإذا استمر هذا الزخم في مشاركة مستثمري التجزئة، فقد يتمكن الريبل من الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي عند دولار واحد، بما يزيد احتمالات تحقيق تعافٍ مستدام.

كما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للريبل المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات بلغت 1.01 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يعزز الزخم الصعودي الذي ظهر خلال الأسابيع الأخيرة.

وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية إلى هذه الصناديق 1.51 مليار دولار، في حين وصلت الأصول الخاضعة للإدارة إلى 953 مليون دولار.

بيانات اقتصادية

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف بشكل مفاجئ في يوليو، في حين جرى تعديل مكاسب الوظائف خلال الشهرين السابقين بالخفض بشكل حاد، ما أدى إلى تراجع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتعزز بيانات سوق العمل الضعيفة أهمية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدوره يوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن مؤشرات بشأن المسار الذي ستتبعه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت توقعات الأسواق لرفع الفائدة في سبتمبر إلى نحو 44%، مقارنة مع 67% قبل أسبوع. كما حافظت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى حد كبير على تراجعاتها التي أعقبت تقرير الوظائف، بعدما بددت البيانات الرهانات على رفع الفائدة، فيما سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 4.647%.

ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وسط توقعات بارتفاع بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، بينما من المتوقع أن يتباطأ المعدل السنوي إلى 2.5% من 2.6% في يونيو.

وستوفر بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، وبيانات مبيعات التجزئة المنتظر صدورها الجمعة، مزيداً من المؤشرات بشأن آفاق التضخم.