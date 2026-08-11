وول ستريت تغلق على انخفاض مع تراجع آمال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز

أغلق مؤشرا إس آند بي 500 و ناسداك على تراجع بجلسة الإثنين مع تراجع أسهم إنتل وغيرها من شركات صناعة الرقائق، في ظل تراجع ثقة المستثمرين في إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.06% ليغلق عند 7,753.12 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.32% إلى 26,605.36 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.11% إلى 53,976.04 نقطة.

وكان مؤشر «إس آند بي 500» قد سجل إغلاقاً قياسياً يوم الجمعة، مدعوماً بنتائج أعمال جاءت أقوى بكثير من المتوقع.

غموض حول اتفاق محتمل بشأن حرب إيران

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بدفع تعويضات عن الأشخاص الذين قال إنها قتلتهم في الحروب والهجمات والاحتجاجات.

وكانت إيران قد طالبت في وقت سابق واشنطن بتلبية عدد من الشروط، من بينها تعويض طهران عن الأضرار التي لحقت بها منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أراضيها قبل أكثر من خمسة أشهر.

بيانات اقتصادية

ومن المنتظر أن تقدم بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع مؤشرات على المسار الذي قد يتخذه الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة خفضوا عدد الوظائف بشكل مفاجئ بمقدار 23 ألف وظيفة في يوليو، قد دفعت المتداولين إلى خفض توقعاتهم بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويقدر المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 52% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME).