الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع قبيل صدور بيانات التضخم

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الاثنين، لتبقى قرب أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع مدعومة بزخم صعودي ومخاوف المستثمرين من تفويت فرصة الارتفاع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية لتقييم توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الذهب الفوري 0.4% إلى 4,356.79 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قد سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران عند 4,371.63 دولار للأوقية، بعدما أظهرت بيانات تراجعاً مفاجئاً في عدد الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 4,416.00 دولار.

ويرى مراقبون أن التداولات تتسم بالحذر، مع استمرار الصين في الشراء، وترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو هذا الأسبوع، إلى جانب نوع من الخوف من تفويت فرصة صعود الذهب مجدداً فوق مستوى 4,500 دولار في الوقت الراهن.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن البنك المركزي الصيني كثف مشترياته من الذهب خلال يوليو، وأضاف إلى احتياطياته أكبر كمية من المعدن النفيس منذ أكتوبر 2023.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، وبيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو بنسبة 3.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 3.5% في يونيو.

وبحسب محللين، سوف تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مهمة. بدأ التضخم في التباطؤ قليلاً، بينما تتوقع الأسواق صدور بيانات لا تظهر ارتفاعاً حاداً في التضخم، وهو ما سيدفع الذهب إلى التحرك بشكل جانبي أو الصعود خلال الأجل القريب.

وتقدر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 50% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، واحتمالاً يبلغ 81% لرفعها في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

وعادة ما يصبح الذهب أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نظراً إلى أن المعدن النفيس لا يدر عائداً.

وفي الوقت نفسه، قالت إيران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عُمان لتحديد ممرات شحن جديدة بين البلدين عبر مضيق هرمز، لكنها كررت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.