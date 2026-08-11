الخام الأمريكي يتجاوز 82 دولاراً مجدداً مع تزايد الشكوك حول اتفاق محتمل

قفزت أسعار النفط نحو 5% خلال تداولات اليوم الاثنين، مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يسمح بزيادة حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 5% لتغلق عند 82.13 دولار للبرميل. كما ارتفع خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنحو 5% أيضاً إلى 87.85 دولار للبرميل.

غموض حول الاتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة «تتفاوض مع إيران بشكل جزئي فقط»، وذلك بعدما أكد الأسبوع الماضي أن واشنطن وطهران تجريان بالفعل محادثات.

وأشار ترامب إلى أنه سيعتمد على الحصار البحري الأمريكي للضغط على طهران بدلاً من شن موجة جديدة من الغارات الجوية، وذلك بعد أن ألغى هجوماً مخططاً ضد إيران في الأول من أغسطس لإتاحة المجال أمام المفاوضات.

وأضاف: "نحن نراقب إيران التي تعاني تضخماً هائلاً، وحقيقة أنها لا تملك أموالاً".

وتراجعت مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 1983، مع استمرار الصراع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن على الولايات المتحدة رفع حصارها البحري قبل أن توافق طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

مضيق هرمز

كانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا مذكرة تفاهم في 17 يونيو لفتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، لكن الاتفاق انهار سريعاً مع اندلاع القتال حول المسارات التي يمكن للسفن استخدامها.

وشنت إيران عدة هجمات على ناقلات نفط كانت تعبر مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان تحت حماية عسكرية أمريكية. وطالبت طهران السفن بالإبحار عبر مياهها الإقليمية أثناء عبورها المضيق.