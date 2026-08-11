شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع القمح مع تصاعد التوترات في البحر الأسود وتزايد الضبابية بشأن صادرات الحبوب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو يوم الاثنين، مع استمرار مخاطر الحرب التي تهدد صادرات البحر الأسود الضخمة في التأثير على السوق. كما ارتفعت أسعار الذرة وفول الصويا، مع قيام المستثمرين بتعديل مراكزهم استعداداً لتوقعات المحاصيل الأمريكية التي تتابعها الأسواق عن كثب، والمقرر صدورها عن الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولاً في مجلس شيكاغو للتجارة 1.5% إلى 6.49 دولار للبوشل بحلول الساعة 11:03 بتوقيت غرينتش. وعلى بورصة «يورونكست»، ارتفع عقد القمح تسليم الشهر المقبل 0.6% إلى 224.25 يورو (259.14 دولار) للطن المتري.

ولا تزال أسعار القمح في شيكاغو أقل بكثير من مستويات تجاوزت 7 دولارات للبوشل سجلتها الشهر الماضي، عندما بدأت اضطرابات صادرات البحر الأسود، لكنها لا تزال مرتفعة بنحو 30% منذ بداية العام.

وأثار تقرير نشرته «بلومبرغ» خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفاد بأن تركيا فرضت قيوداً على حركة السفن التجارية الداخلة إلى البحر الأسود عقب هجمات استهدفت سفناً، قلق المتعاملين، إذ زاد ذلك من مخاطر حدوث اضطرابات أوسع نطاقاً في تدفقات الحبوب.

لكن تصريحات لاحقة لمسؤولين أتراك أفادت بأن السفن تواصل المرور بشكل طبيعي عبر المضائق التركية، وهو ما هدأ المخاوف.

وقال متعامل أوروبي في سوق الحبوب: «بدأت تركيا في اتخاذ موقف أكثر صرامة»، مضيفاً أن إغلاق المضائق التركية «سيكون العامل الذي سيشعل تحركات الارتفاع إلى الحد الأقصى المسموح به في شيكاغو ويورونكست للقمح».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم السبت إن أنقرة أبلغت روسيا وأوكرانيا بضرورة إعلان وقف مؤقت لهجماتهما في البحر الأسود. وتستهدف أوكرانيا وروسيا بصورة متزايدة السفن والموانئ في إطار الصراع المستمر بينهما منذ أربع سنوات ونصف.

استمرار صادرات الحبوب رغم التوترات

ومع ذلك، واصلت الدولتان تصدير الحبوب بمستويات منخفضة، كما تواصلان حصاد محاصيل كبيرة قد تسهم في تعزيز الإمدادات العالمية الوفيرة بالفعل.

وقال رود بيكر، المحلل لدى «بنديجو بنك أغريبزنس» في بيرث: «يبدو أنهما تتمكنان بالفعل من إيجاد طريقة لإخراج الحبوب».

وكانت أسواق الحبوب تتعافى من أدنى مستويات سجلتها في عدة أسابيع خلال الأسبوع الماضي، بدعم من ضعف الدولار وانتعاش أسعار النفط نتيجة حالة عدم اليقين بشأن التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 0.4% إلى 4.63 و3/4 دولار للبوشل، بينما ارتفعت أسعار فول الصويا 0.6% إلى 11.83 و1/4 دولار للبوشل.

وينتظر المتعاملون الآن تقرير العرض والطلب لشهر أغسطس الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، والذي سيتضمن توقعات محدثة لإنتاج الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة.

ويحاول المشاركون في السوق تقييم تأثير الأحوال الجوية القاسية التي شهدها شهر يوليو على محاصيل الذرة الأمريكية، إلا أن عودة الأمطار خلال الأسبوع الماضي خففت المخاوف بشأن الخسائر المحتملة في المحصول.