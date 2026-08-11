الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

فى ختام اجتماع 11 أغسطس ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي صباح الثلاثاء،الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ ديسمبر 2024 ،تماشيًا مع توقعات السوق ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.



تم التوصل إلى قرار السياسة النقدية اليوم بأغلبية الأصوات ،و أشار البنك إلى أن السياسة النقدية الحالية لا تزال مقيدة بما يكفي للمساعدة على إعادة التضخم إلى المستهدف، لكنه أكد أن المخاطر التضخمية تميل إلى الارتفاع.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: لا توجد

•التقييم: حيادي للدولار الأسترالي

•قوة التأثير: ضعيف

• ردة فعل السوق الفوري: سلبية