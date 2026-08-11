الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 11-8-2026

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سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 11-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 05:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

لا جديد لدى سعر الغاز حتى هذه اللحظة نتيجة لتذبذبه المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 2.620$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره عند 2.760$.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليتماشى ذلك مع الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 2.950$ ليحفزه ذلك على تحقيق الكسر المطلوب ليبدأ باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 2.430$ و2.280$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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