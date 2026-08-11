سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 11-8-2026

لا جديد لدى سعر الغاز حتى هذه اللحظة نتيجة لتذبذبه المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 2.620$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره عند 2.760$.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليتماشى ذلك مع الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 2.950$ ليحفزه ذلك على تحقيق الكسر المطلوب ليبدأ باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 2.430$ و2.280$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.800$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر