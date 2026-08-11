شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 11-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-11 05:00 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11
لا جديد لدى سعر الغاز حتى هذه اللحظة نتيجة لتذبذبه المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 2.620$ ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة باستقراره عند 2.760$.
يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليتماشى ذلك مع الثبات السلبي دون الحاجز المستقر عند 2.950$ ليحفزه ذلك على تحقيق الكسر المطلوب ليبدأ باستهداف المحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 2.430$ و2.280$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.430$ و 2.800$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر