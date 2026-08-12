اكتمال صيانة الجناح الجنوبي لجسر النيل الأبيض وإعادة فتحه أمام حركة المرور

أعلنت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم اكتمال أعمال صيانة الجناح الجنوبي لجسر النيل الأبيض المؤدي إلى مدينة أمدرمان، وإعادة فتحه أمام حركة المرور، وذلك بعد تعرضه لأضرار وتخريب خلال فترة الحرب.

وأكدت الهيئة أن إنجاز أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الجسر يمثل خطوة مهمة في إطار جهودها الرامية إلى استعادة البنية التحتية الحيوية وتحسين انسياب الحركة المرورية بين مدن الولاية.

وفي السياق، جددت الهيئة تأكيدها على مواصلة تنفيذ برامج صيانة وإعادة تأهيل الطرق بمختلف أنحاء ولاية الخرطوم، باعتبارها من أولويات المرحلة الحالية لتعزيز السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأوضحت أن فرقها الفنية والهندسية نفذت، اليوم، أعمال صيانة بعدد من المواقع الحيوية، شملت شارع المعونة بقطاع الحلفايا بمحلية بحري، وشارع محمد نجيب جنوب تقاطع شارع (15)، والمنطقة الواقعة غرب مدخل صالة المغادرة بشارع المطار، وشارع عبيد ختم عند تقاطع المشتل بمحلية الخرطوم.

كما امتدت أعمال الصيانة إلى شارع النيل في القطاع الواقع بين جسر المنشية وجسر النيل الأبيض، ضمن خطة الهيئة لمعالجة الأضرار وتحسين كفاءة شبكة الطرق بالولاية.

وأكدت الهيئة استمرار تنفيذ خطة الصيانة الشاملة لتغطية مختلف المحليات والشرايين الرئيسية، داعية المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالإرشادات المرورية والتوجيهات الفنية بمناطق العمل، بما يسهم في إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

سونا