المالية تلزم الجهات الحكومية بأجهزة تحصيل إلكتروني معتمدة

أصدرت وزارة المالية السودانية تعميمًا ألزمت بموجبه المؤسسات والشركات الحكومية وحكومات الولايات بشراء أجهزة التحصيل المتنقل لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني “إيصالي” حصريًا من الشركات المؤهلة والمعتمدة من الوزارة، عبر المناقصة المحدودة ووفق مواصفات فنية محددة، وقال وكيل الوزارة محمد علي جمعة إن الإجراء يستهدف إحكام الرقابة، وتوحيد مواصفات الأجهزة، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات العامة..

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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