بأكثر من 250 عربة قتالية .. الجيش يصد هجوماً للدعم السريع علي جبرة الشيخ

أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ، في ولاية شمال كردفان.

وقال الجيش في بيان إن الدعم السريع هاجمت المنطقة بقوة قوامها أكثر من 250 عربة قتالية، حيث تصدت لهم القوات المقاتلة بقوة واقتدار وألحقت بهم خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، وفقاً للبيان.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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