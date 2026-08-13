البرهان يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى السودان

​تسلّم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم بالقصر الجمهوري، أوراق اعتماد السفير السعودي د.زيد بن مخلد بن زيد الحربي، سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان، وذلك بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين.

​وأوضح السفير السعودي في تصريح صحفي أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما للسودان حكومة وشعباً بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

​وأكد السفير عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مجدداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعاتهما نحو المزيد من الاستقرار والتنمية.

​وأضاف: «أتطلع للعمل مع القيادة والحكومة السودانية لتعزيز التواصل والتنسيق ودفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، بما يواكب عمق العلاقات بين البلدين وما يجمعهما من روابط ومصالح مشتركة».

​وأشار السفير السعودي إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واسعة لمزيد من التعاون والعمل المشترك، قائلاً: «سنعمل على استمرارها واستثمارها بما يعزز العلاقات السودانية السعودية، وفتح مجالات أوسع للشراكة في مختلف القطاعات، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

​سونا