بمشاركة (92) طريقة صوفية .. زفة مولد المصطفى بامدرمان

شهد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة زفة مولد النبي صلى الله عليه وسلم التى انطلقت اليوم من أمدرمان ايذانا ببداية احتفالات المولد وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار ومدير الإدارة العامة للشئون الدينية بالولاية دكتور طارق عبدالله

وطافت الزفة شوارع امدرمان كتقليد قديم مرتبط بالمدينة التأريخية ابتداءا من القسم الشمالي وحتى ساحة ميدان الخليفة وسط مشاركة كبيرة لمشائخ الطرق الصوفية والمريدين وعامة المواطنين.

والي الخرطوم هنأ بالانتصارات في محاور القتال المختلفة ودعا بتحقيق النصر وحيا القوات المسلحة وكل القوات المساندة في معركة الكرامة وهنأ مواطني الولاية بهذه المناسبة التي تحتفي بها الأمة المسلمة بذكرى مولده صلي الله عليه وسلم مشيرا الي الاعداد الكبيره التي شاركت في زفة المولد والتي تدل على محبة أهل السودان للرسول الكريم متزامنا مع التعافي الكبير الذي تشهده ولاية الخرطوم وانتظام الخدمات بكل المحليات وعودة الحياة وعودة مؤسساتها داعيا ان تعود هذه المناسبة والبلاد قد ودعت الأحزان وتعمر البلاد بعودة المواطنيين لديارهم وناشد إدارة الكهرباء باستمرار التيار لميادين الاحتفالات .

المدىر التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار قال بأن هذا الاحتفال يمثل رمزيه دينيه تشارك فيه ٩٢ طريقة نصبت خيامها للاحتفال بهذه المناسبة بعد أن وفرت المحليه كل الخدمات..

مدير الاداره العامة للشئون الدينية دكتور طارق عبدالله أكد بان الاحتفال يمثل تداعي لكل المشائخ والعلماء لاحياء ذكري مولد المصطفى في هذه الأيام المباركات بتعظيم السيرة النبوية وتلاوة القرآن والذكر والدعاء للبلاد بالنصر والعزة والكرامة .

ممثل الطرق الصوفية أشار الي أن الدوله رفعت شعار نبذ خطاب الكراهية ومحاربة الجهوية والتنادي من أجل السلم المجتمعي وتفويت الفرصه على أعداء الوطن وقال بأن الرسول الكريم ارسي دعائم الدوله المسلمة التي تقوم على العدل والمناصرة والمساواة. وبدعم من العلماء ورجالات الطرق الصوفيه امدرمان خرجت بكل مكوناتها فرحة بمقدم هذا الشهر الكريم شاكرا والي الخرطوم لاشرافه على هذه المناسبه والتي ستنتظم بكل محليات الولاية داعيا ان تنعم كل ولايات ومحليات السودان بالأمن والاستقرار وتنتظم فيها الاحتفالات بذكرى مولد المصطفى

إعلام ولاية الخرطوم