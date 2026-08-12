كامل إدريس يؤكد دعم الدولة لخطط وبرامج الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس

أكد السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس دعم الدولة لخطط وبرامج ومشروعات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وأثني سيادته على الدور الكبير الذي ظلت تضطلع به الهيئة في دعم وحماية الإقتصاد القومي.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بالخرطوم السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بروفيسور كمال الدين الطيب يس وعضو مجلس إدارة الهيئة د.نصر الدين شلقامي وذلك بحضور مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأستاذة رحبة سعيد عبد الله.

وأوضح بروفيسور كمال الدين الطيب في تصريح صحفي أنه اطلع معالي رئيس الوزراء على مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الذي إنعقد اليوم عقب قرار إعادة تشكيل مجلس الإدارة من قبل رئيس الوزراء. مبينا أن اللقاء تناول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية والانجازات التى حققتها، بالإضافة إلى خطط الهيئة وبرامجها ومشروعاتها للمرحلة القادمة.

سونا