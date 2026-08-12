مناوي: لسنا ضد الحوار والسلام ونريد سلاما يحفظ السودان ولا يقسمه

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الحكومة السودانية والقوى السياسية الداعمة للدولة لم تغلق باب الحوار أو ترفض مبدأ التفاوض وتحقيق السلام، مؤكداً أن السلام المستدام هو الخيار الوحيد لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأوضح مناوي، خلال زيارته الحالية إلى جنوب السودان، أن تحركاته في دول الجوار، والتي شملت إثيوبيا وأوغندا وجوبا، تهدف إلى توضيح الموقف السوداني في ظل ما وصفها بـ”أزمة بالغة التعقيد”، ونفي ما أسماه محاولات ترسيخ انطباع بأن الحكومة ترفض الحوار.

وشدد على أن السلام المطلوب يجب أن يكون “حقيقياً وعادلاً”، يعالج جذور الأزمة ويحافظ على وحدة السودان وسيادته واستقلال قراره، مضيفاً أن السلام “لا يمكن أن يبنى على الاستسلام أو شرعنة واقع فرضته الحرب”.

وأشار مناوي إلى أنه بحث خلال الزيارة أوضاع اللاجئين السودانيين وأبناء الجالية والتحديات التي تواجههم، إلى جانب سبل التنسيق للعودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى السودان.

وأكد مواصلة تحركاته لتوضيح الموقف السوداني أمام دول الجوار والمجتمع الدولي، محذراً من محاولات تدخل أطراف ودول متعددة في الشأن السوداني وإعادة تشكيل المشهد بما يخدم أجنداتها.

وقال مناوي: “نحن مع السلام ومع الحوار ومع الحل السياسي، ولكننا نريد سلاماً يحفظ السودان ولا يقسمه، ويجمع السودانيين ولا يكرس انقسامهم.

الشرق