الاقتصاد

سعر الفضة يستعد لاختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر الفضة يستعد لاختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يستعد لاختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 01:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.40$، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعمًا ديناميكيًا يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الزخم الصاعد وقد يحد من قدرة السعر على مواصلة تقدمه بحرية خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا