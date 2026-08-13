سعر الفضة يستعد لاختراق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 13-08-2026

ارتفع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 66.40$، مستفيدًا من استمرار تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعمًا ديناميكيًا يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الزخم الصاعد وقد يحد من قدرة السعر على مواصلة تقدمه بحرية خلال الفترة القريبة المقبلة.