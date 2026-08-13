سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 13-08-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.1555، ما دفع الزوج للارتداد هبوطًا متخطيًا دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليفقد بذلك أحد أهم دعومه الديناميكية وتتضاعف الضغوط السلبية المحيطة به على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس تراجع الزخم الشرائي وتزايد الضغوط البيعية، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة.