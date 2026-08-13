الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 01:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 1.1555، ما دفع الزوج للارتداد هبوطًا متخطيًا دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليفقد بذلك أحد أهم دعومه الديناميكية وتتضاعف الضغوط السلبية المحيطة به على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس تراجع الزخم الشرائي وتزايد الضغوط البيعية، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار المسار الهابط خلال الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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