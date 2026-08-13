سعر النفط الخام يستفيد من التشبع البيعي لتعزيز فرص التعافي – توقعات اليوم – 13-08-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة للبحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استئناف المسار الصاعد، بالتزامن مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي عليها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بالمؤشرات، وهو ما يدعم فرص تحسن الزخم واستعادة السعر لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.