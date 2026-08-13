الاقتصاد

سعر النفط الخام يستفيد من التشبع البيعي لتعزيز فرص التعافي – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر النفط الخام يستفيد من التشبع البيعي لتعزيز فرص التعافي – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 01:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة للبحث عن قاع صاعد يتخذه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استئناف المسار الصاعد، بالتزامن مع استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي عليها، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بالمؤشرات، وهو ما يدعم فرص تحسن الزخم واستعادة السعر لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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