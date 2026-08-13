عقود الصويا تحافظ على مكاسبها رغم رفع وزارة الزراعة الأميركية تقديرات الإنتاج

واصلت أسعار فول الصويا تحقيق مكاسب خلال تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع العقود بنحو 7 إلى 8 سنتات، بعد صدور أول تقدير رسمي لمحصول 2026 من وزارة الزراعة الأميركية عبر تقرير إنتاج المحاصيل.

وارتفع متوسط السعر النقدي الوطني لفول الصويا بنحو 7.25 سنت إلى 11.345 دولار للبوشل، بينما صعدت عقود كسب الصويا بنحو 2.80 دولار، وارتفعت عقود زيت الصويا بما يتراوح بين 15 و25 نقطة.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الزراعية الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية أن إنتاجية فول الصويا في 2026 تُقدّر عند 52.7 بوشل للفدان. كما رُفعت المساحة المزروعة بمقدار 1.4 مليون فدان إلى 86.8 مليون فدان، بينما بلغت المساحة المحصودة 85.8 مليون فدان.

وبناءً على ذلك، ارتفع تقدير الإنتاج إلى 4.519 مليار بوشل، بزيادة قدرها 44 مليون بوشل مقارنة بتوقعات تقرير WASDE الصادر في يوليو.

ارتفاع تقديرات المخزونات والإنتاج العالمي

أظهرت بيانات تقرير WASDE الشهري أن المخزونات الأميركية المرحّلة من المحصول القديم بلغت 325 مليون بوشل، بانخفاض قدره 5 ملايين بوشل عن تقديرات الشهر السابق، نتيجة زيادة توقعات عمليات عصر فول الصويا.

أما المخزونات الختامية المتوقعة لموسم 2026/2027، فبلغت 320 مليون بوشل، بزيادة 10 ملايين بوشل عن تقديرات يوليو، مدفوعة بارتفاع توقعات الإنتاج.

وعلى الصعيد العالمي، قُدرت المخزونات الختامية لموسم 2026/2027 عند 124.21 مليون طن متري، بزيادة طفيفة قدرها 0.04 مليون طن متري عن تقديرات يوليو.

ورفعت وزارة الزراعة الأميركية تقديرات إنتاج البرازيل من المحصول القديم بمقدار 500 ألف طن متري إلى 180.5 مليون طن، بينما خفضت تقديرات إنتاج الأرجنتين بمقدار 500 ألف طن إلى 49.5 مليون طن.

الصين تعزز مشترياتها

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية عن بيع خاص لتصدير 224 ألف طن متري من فول الصويا إلى الصين للتسليم خلال موسم 2026/2027.

وفي الصين، باعت شركة «سينوجراين» الحكومية لتخزين الحبوب 461 ألف طن متري من أصل 516 ألف طن عُرضت في مزاد لفول الصويا المستورد، بمتوسط سعر بلغ 596.39 دولاراً للطن المتري.