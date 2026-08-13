الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يستقر على خسائر وسط ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 13-08-2026

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سعر البتكوين (BTCUSD) يستقر على خسائر وسط ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 13-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-13 01:43 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تحول إلى مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر وتبقي الضغوط البيعية قائمة.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي ويدعم هيمنة المسار الهابط، وهو ما يعزز من احتمالات مواصلة التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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