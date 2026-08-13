شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يستقر على خسائر وسط ضغوط فنية متزايدة – توقعات اليوم – 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 01:43 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي تحول إلى مقاومة ديناميكية تحد من فرص تعافي السعر وتبقي الضغوط البيعية قائمة.
وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعكس استمرار ضعف الزخم الشرائي ويدعم هيمنة المسار الهابط، وهو ما يعزز من احتمالات مواصلة التراجع خلال الفترة القريبة المقبلة.