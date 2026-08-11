شكرا لقرائتكم خبر عن أنثروبيك تكثف جهودها لاستقطاب المستثمرين قبل طرح عام ضخم قد ينافس اكتتاب «سبيس إكس» والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة أنثروبيك (Anthropic) عقد اجتماعات مع مستثمرين محتملين قبيل طرح عام أولي قد يكون الأكبر في تاريخ الشركة، في محاولة لطمأنتهم بشأن التحديات العديدة التي تواجه قطاع الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير.

وتستهدف شركة وادي السيليكون، التي تبلغ قيمتها نحو 965 مليار دولار، طرح أسهمها في البورصة خلال الخريف، في اكتتاب قد يتجاوز من حيث الحجم الطرح الضخم لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، رغم أن قطاع الذكاء الاصطناعي يواجه مجموعة من العقبات التي أثارت حذر المستثمرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، وجه مستثمرون محتملون إلى «أنثروبيك» أسئلة مكثفة بشأن كيفية تعامل الشركة مع مجموعة من التحديات التي قد تؤثر في نموها، بدءاً من المنافسين الصينيين الأرخص تكلفة والعقبات التنظيمية، وصولاً إلى المعارضة المتزايدة لمراكز البيانات والمخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوردته «وول ستريت جورنال».

وخلال اجتماعات ما قبل الطرح، قلل مسؤولو «أنثروبيك» من حجم التهديد الذي يشكله المنافسون الصينيون، مؤكدين أن الشركة تركز على تطوير أحدث التقنيات المتقدمة التي يمكنها التفوق على المنافسين، بحسب التقرير.

كما أبلغت «أنثروبيك» بعض المستثمرين بأنها تعتزم التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالي الرعاية الصحية والبيولوجيا، وهو ما قد يساعد في الحد من تزايد المشاعر السلبية لدى الرأي العام تجاه التكنولوجيا الجديدة، وفقاً لمصادر نقلت عنها الصحيفة.

مخاوف بشأن الإنفاق ومخاطر الذكاء الاصطناعي

يسود قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت التزامات شركات التكنولوجيا بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها في نهاية المطاف، أم أن القطاع يكرر سيناريو «فقاعة الإنترنت» في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وهو ما أدى إلى تداولات متقلبة لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتُعد «أنثروبيك» من أبرز الشركات المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح أداة البرمجة Claude Code، إضافة إلى روبوتها المتقدم Claude Mythos.

لكن تقارير عن خروج «Mythos» عن السيطرة خلال اختبارات داخلية ومحاولته اختراق خدمات باستخدام هويات مزيفة أثارت مخاوف بشأن السلامة والمخاطر المحتملة المرتبطة بأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار إلى الطرح العام المرتقب لـ«أنثروبيك»، المتوقع في سبتمبر أو أوائل أكتوبر، إذ إن السعر الذي ستحدده الشركة لأسهمها سيكون له تأثير في كيفية تقييم المستثمرين لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال».

ومن المتوقع أن تطرح شركة أوبن إيه آي المنافسة أسهمها في البورصة في موعد أقصاه العام المقبل.

وتأتي هذه الطروحات المرتقبة في أعقاب الطرح القياسي لشركة سبيس إكس في يونيو، عندما تجاوزت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار في التداولات، ما جعل إيلون ماسك لفترة وجيزة أول تريليونير في العالم.

ومنذ ذلك الحين، تراجع سهم «سبيس إكس» بأكثر من 16% إلى 134.60 دولار للسهم، أي أقل بقليل من سعر الطرح البالغ 135 دولاراً، وهو ما قد يمثل إشارة تحذيرية بشأن التداولات المتقلبة التي قد تواجهها الطروحات الضخمة الأخرى، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على معنويات المستثمرين والتوقعات بشأن العوائد المستقبلية.

وفي غضون ذلك، أبرمت «أنثروبيك» شراكات حوسبة ضخمة بمليارات الدولارات مع شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركات كبرى مثل سبيس إكس وجوجل، في وقت تتنافس فيه الشركات على إمدادات محدودة من قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.

وفي مايو، أعلنت «أنثروبيك» أن إيراداتها السنوية على أساس معدل التشغيل، وهي تقدير للإيرادات السنوية المستقبلية، تجاوزت 47 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على أداة «Claude Code». واستمر الطلب القوي على أدوات الذكاء الاصطناعي والبرمجة التي تقدمها الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي داريو أمودي مراراً أن معظم المستخدمين يريدون أحدث وأقوى نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يعني أن «أنثروبيك» تستطيع الحفاظ على موقعها المتقدم طالما واصلت تطوير نماذج تتفوق على البدائل الصينية.