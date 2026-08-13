شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحافظ على موجته الصاعدة وسط تراجع الزخم - توقعات اليوم – 13-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-13 01:32 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.13
تقدم سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، وهو ما يبقي على الزخم الإيجابي ويدعم استمرار المسار الصاعد.
وفي المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس تراجعًا نسبيًا في الزخم الشرائي وقد يكبح من قوة صعود السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.